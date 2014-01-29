З цього року жодна дитина-сирота не має потрапити до сиротинця - Мінсоцполітики

З цього року жодна дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, не повинна потрапити в інтернат. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства, повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

„Розвиток сімейних форм виховання для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сьогодні є пріоритетним для України. Цими формами виховання до кінця року необхідно охопити 85% таких дітей. Потрібно створити умови для того, щоб припинити віддавати в інтернати та дитячі будинки дітей, які не мають медичних показань, та забезпечити їх всіма формами виховання”, – сказала Королевська.

Саме тому, за її словами, у 2014 році планується активно розвивати мережу дитячих будинків сімейного типу, активізувати роботу з пропагування усиновлення дітей віком понад 5 років та груп братів-сестер, а також, у цілому, організувати інформаційну кампанію з цього питання.

„Фронт робіт досить серйозний. І Мінсоцполітики зацікавлене в максимальному об’єднанні зусиль усіх, хто готовий працювати над посиленням соціального захисту сім’ї та дітей в Україні”, – підсумувала міністр.

Вона також поінформувала, що протягом 2013 року 15581 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, отримала родину чи була передана до сімейних форм виховання. Крім того, минулого року створено 164 ДБСТ, а кількість дітей у ДБСТ протягом року збільшилася на 958 (на 1 січня 2013р. - 4932 дитини, а на 1 січня 2014р. - 5890 дітей). Міністр підкреслила, що це найкращий показник за останні роки.

„У прийомні сім’ї та ДБСТ влаштовано 2488 дітей (на 81 дитину більше, ніж у 2012 році), що, знову ж таки, є найкращим показником. Також протягом року українцями було усиновлено 43 дитини з особливими потребами та з ВІЛ/СНІД, що майже в півтора раза більше, ніж у 2012 році, коли всиновили 29 таких діток”, – повідомила Королевська.