Як не замерзнути надворі при -20˚C

Температура на вулиці невідворотно опускається до позначки -20С і нижче. Щоб при -20 не замерзнути і дістатися до місць навчання і роботи цілими і неушкодженими, варто дотримуватися деяких правил, пише Lady.tochka.net.

З настанням холодів потрібно переходити на новий режим харчування. Відмовтеся від холодної їжі. Гаряча їжа з гарячими напоями дасть організму достатньо енергії для зігрівання і поліпшить можливість переносити низьку температуру. Особливо корисними будуть каші, баранина і яловичина, варена картопля, різні салати, заправлені рослинною олією, горіхи. З напоїв же краще пити чай, каву або какао.

Варто за можливості скоротити перебування на морозі і без необхідності не виходити на вулицю. Слід ретельно підбирати одяг та взуття: не надягати тісні речі, тому що це сприяє уповільненню кровообігу і швидкому замерзанню.

Одягатися потрібно не просто тепло, а правильно. Ідеально - шарами. І використовувати при цьому одяг з натуральних тканин. Найкращий одяг взимку - вовняний. Чим більше вміст вовни у вашому одязі, тим теплішим він буде. Вовняні шкарпетки або колготки - перший порятунок у морози! Ще холоди допомагають переносити теплі кольори: червоний колір одягу робить його психологічно теплішим. Сині і блакитні кольори холодні, саме цю їхню властивість "знає" мозок, і тому зігрітися в них складніше. Чим ширша річ - тим у ній тепліше. Обтислі речі не гріють.

Якщо на вас чекає тривале перебування на повітрі - спробуйте термобілизну.

Не носіть у руках важкого - сумок, рюкзаків, кошиків тощо - це викликає здавлювання судин рук, вони швидше замерзають.

Якщо вже замерзли, намагайтеся не тремтіти, не давайте м'язам скорочуватися. Це трапляється, коли м'язам занадто холодно. Щоб хоч якось себе зігріти, організм «дає їм команду» скорочуватися, таким чином виробляється тепло. Але енергії на це витрачається багато, наслідком буде втома, ще більше замерзання і сильне обмороження. При перших спробах тремтіти дуже швидко вирушайте в будь-яке найближче до вас тепле місце.

Незважаючи на поширену в народі думку, вживання алкоголю, навпаки, сприяє розширенню судин і призводить до втрати тепла, що, своєю чергою, також викликає швидке замерзання. Особливо небезпечні обмороження рук і ніг для хворих на судинні захворювання і цукровий діабет.

Сприяють обмороженню рук та обличчя косметичні зволожувальні креми. Вибирати захисні засоби слід дуже уважно і саме такі, на яких зазначена властивість захисту від морозу, вітру і холоду. Зимові креми - з густою жирною текстурою. Крім того, ці креми борються з типово зимовим явищем - темними колами і припухлостями під очима.

Під час перебування на вулиці не стійте на місці, рухайтеся. Швидка ходьба, підстрибування, зарядка - все це стимулює кровообіг і розігріває організм.

Намагайтеся не дихати ротом, прикривайте ніс рукавичкою. Дихайте тільки носом. Для цього треба, щоб носові ходи були чистими. Якщо у вас почався нежить, його обов'язково треба вилікувати, щоб він не привів до більш серйозних захворювань. Видихати можна ротом, але не замотуйте його тоді шарфом! Ви не зігрієте низ обличчя, а, навпаки, заморозите. Пояснення цьому одне: повітря, що видихається, вологе, а волога на морозі перетворюється на лід.

І додамо, що дуже добре зігріває прекрасний настрій і веселий сміх!