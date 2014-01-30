Чай з гвоздикою - потужний антистресовий засіб
13:17, 30 січня 2014Країна
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Гвоздика полегшує і освіжає подих, очищає кров, зміцнює серце, а також діє як місцевий болезаспокійливий засіб при зубному болі
Фото King Robert/Shutterstock.com
Гвоздика йде на приготування маринадів, напоїв і солодких страв.
Входить до складу сумішей прянощів для смаженого або тушкованого м'яса, бульйонів, а також соусів.
Гвоздика полегшує і освіжає подих, очищає кров, зміцнює серце, а також діє як місцевий болезаспокійливий засіб при зубному болі, пише Lady.tsn.ua.
Чай з бутонами гвоздики - потужний антистресовий засіб, він чудово зігріває і благотворно діє на пам'ять.
Гвоздична олія - натуральний антисептик, ефективний антигерпетичний і антигрибковий засіб і "швидка допомога" при сухому кашлі і головному болю.
Її широко застосовують в ароматотерапії як заспокійливе.
Протипоказання: великі дози при вагітності. Гіпертонія. Хвороби травного тракту.
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