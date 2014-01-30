В Україні через негоду знеструмлено 649 населених пунктів в Криму та 11 областях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, станом на 7 год. 30 січня в Криму без електропостачання залишаються 206 н.п., в Одеській області - 151 н.п., Херсонській – 113 н.п., Миколаївській – 86 н.п., Донецькій – 34 н.п., Запорізькій – 22 н.п., Дніпропетровській – 12 н.п., Кіровоградській – 10 н.п., Чернігівській – 6 н.п., Чернівецькій – 5 н.п., Черкаській – 3 н.п. та Київській – 1 н.п..

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.