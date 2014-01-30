Три плоди, які потрібно з'їдати щодня

Кожен вечір перед сном протягом 1,5 місяців з'їдайте 1 плід інжиру, 5 сушених абрикосів, 1 плід чорносливу.

Ці плоди містять речовини, які відновлюють тканини, які є складовими міжхребцевих м'яких дисків і сприяють їх пружності. Зміцнення цих тканин призводить до того, що хребці починають самі стають на відведені їм природою місця, без зовнішньої мануальної корекції.

Речовини такі корисні для відновлення хребта, не містяться в кожному плоді окремо, а утворюються при їх змішуванні. Також це поєднання здатне підвищувати статеву силу чоловіків і жінок.

Завдяки цим трьом плодам спортсмени - олімпійці відновлювали хребет після сильних навантажень.

Науково доведено, що сушені абрикоси надають сприятливу дію на серцевий м'яз, завдяки вмісту калію, крім того, курага відмінна профілактика онкозахворювань. Містить фосфор, залізо, кальцій, каротин, вітамін В5.

Інжир - профілактичний засіб від раку, нормалізує діяльність щитовидної залози. Крім того, сушений інжир сприяє виведенню паразитів з кишечника.

Чорнослив - ще один подарунок природи для вашого здоров'я. Мабуть, перше, на що чинить благотворний вплив сушена слива - це шлунково-кишковий тракт. Настій із чорносливу сприяє позбавленню від запорів і нормалізації роботи системи травлення. До того ж, чорнослив корисний і тим, у кого є проблеми з серцем і тиском. Крім того, вважається, що чорнослив корисний при хворобах нирок, ревматизмі, захворюваннях печінки та при атеросклерозі. А завдяки високій концентрації вітаміну А, він ще і покращує зір.