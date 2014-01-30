250 млн дітей у світі не вміють читати й писати - ЮНЕСКО

У світі щонайменше 250 млн із 650 млн дітей віком до 10 років не вміють читати й писати.

Такий висновок міститься в доповіді Організації ООН із питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО), презентація якого відбулася в штаб-квартирі організації, передає ІТАР-ТАСС.

За даними ЮНЕСКО, 130 млн дітей відвідують початкову школу, проте не отримали навіть базові знання. Решта 120 млн проводять у класах недостатньо часу, причому 57 млн із них взагалі не відвідують заняття, підкреслюється в документі. Укладачі доповіді зазначають, що таке число неграмотних дітей обходиться державам у 129 млрд доларів на рік.

Як заявила журналістам представник ЮНЕСКО Вібеке Йєнсен, всьому виною є брак кваліфікованих учителів, особливо в бідних і охоплених конфліктами країнах. За його словами, в третині з 193-х країн світу належним чином підготовлено лише 75% педагогів початкової школи.

Щоб подолати освітню кризу, до 2015 року необхідно набрати на роботу 5,2 млн кваліфікованих викладачів, зазначають експерти ЮНЕСКО. При цьому в організації вказують на очевидну користь, яку це принесе економіці країн. Грамотна політика у галузі освіти протягом 40 років здатна збільшити показник ВВП на душу населення на 23%.