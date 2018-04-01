Евтаназія: лікар здійснює узаконене вбивство

Евтаназія - пр ипинення життя безнадійного хворого, що відчуває нестерпні для нього болі на його прохання. Натуральні продукти, природне зачаття і природна смерть стають рідкістю, цінність їх зростає. Планування народження дітей стало звичайною практикою. Чи маємо ми право планувати свій відхід з життя? Чи має право людина піти з життя, якщо страждання сильніше страху небуття, жити гірше, ніж не жити? Сучасна медична наука уміє штучно підтримувати життя в тих організмах, які без її втручання загинули б. Чи варто підтримувати життя невиліковних хворих або тих, хто знаходиться без свідомості тривалий час? Чи повинна народитися дитина, якщо на утробній стадії його розвитку виявлено, що вона буде інвалідом? Ці проблеми активно обговорюються громадськістю країн, де широко упроваджені ефективні технології по підтримці і продовженню життя, і де були виявлені випадки, коли лікарі допомагали зробити евтаназію. У Нідерландах вона дозволена законом. У США поширена практика в юридично достовірній формі виражати свою волю у разі незворотньої коми. У ряді європейських держав застосовується політика невтручання при дотриманні належних умов. У багатьох країнах розгорнено широку дискусію і організовано рух за легалізацію евтаназії, щоб не було зловживань.

Духовно-очисна роль - недостатній аргумент на користь страждання, вважають західні експерти. Сучасна медицина, підтримуючи життя, продовжує страждання. Евтаназія підноситься як милосердний акт по відношенню до страждаючого. Прихильники евтаназії вважають її допустимою за наявності умов, сенс яких зводиться до вимоги дотримати право хворого самому ухвалити рішення. Щоб підкреслити позицію дотримання прав людини, в американській літературі евтаназія іменується PAS- "Physician assisted suicide" ("самогубство за допомогою лікаря") або "assisted suicide" ("самогубство з допомогою"). У будь-якому випадку необхідна допомога лікаря: приготувати коктейль, відключити штучне дихання, нирки.

Чому кримінально не переслідують суїцид (самогубство), а заборонено суїцид за допомогою лікаря? - запитує P. Singer. Чи може вважатися участь лікаря вбивством? Противники евтаназії, крім принципу "святості життя", закликають врахувати наступні нерелігійні заперечення. Пацієнт просить про евтаназію, коли він відчуває нестерпний біль і психологічно зломлений, коли він знаходиться під впливом наркотичних препаратів; низька якість болезаспокійливого відходу. До речі, нацизм теж починався з практики евтаназії...

Розрізняють пасивну евтаназію, коли хворий припиняє лікувальні процедури, і активну евтаназію, коли вживають спеціальних заходів для припинення життя. Є думка, що активне припинення життя гуманніше пасивного очікування виснаження сил людини, оскільки вона припиняє страждання хворого, а не продовжує штучно життя хворого. Дилема між активною і пасивною евтаназією - це дилема між вбивством і дозволом померти. Пасивна приймає форму тривалого болісного вмирання, коли пацієнтові відмовляють у болезаспокійливому лікуванні або підтримці обміну речовин. Чому вбивство - неправильно, а дозволити померти - правильно? Грань між ними не принципова. Чи так етично важливо це відмінність?

Принциповіше розрізняти добровільну і недобровільну евтаназію. Бувають ситуації, коли людина не може виразити своє волевиявлення (коматозний стан, немовлята тощо).

Усе частіше зустрічаються в західній пресі міркування, що готують грунт для юридичної легалізації як добровільної, так і недобровільної евтаназії. Величезне значення для формування громадської думки всього світу мала перемога 42-річної повністю паралізованою жінки - вона отримала право Верховного Суду Великобританії на відключенні систем життєзабезпечення.

Прихильники евтаназії підводять до думки про те, що суть проблеми ширша. Це проблема поваги права особи не терпіти біль і довіру до того, що це нестерпний для даної особи біль, повага права людини на певну якість життя.

Прогрес медицини міняє світогляд. Медицина навчилася долати фізичний біль, допомагає долати нагромадження сумних або складних життєвих проблем своїми антидепресантами. Медицина зміцнює позиції гедонізму (від ін. гр. hedone - насолода) в суспільній свідомості: все прийнятно, що видаляє біль і приводить до насолоди. Народження і смерть завжди супроводжуються болем. Навіщо відчувати біль, якщо можна піти з життя без неї (нагадаємо: евтаназія - від греч. eu - добро, хороше, і thanasia - смерть)? Навіщо втрачати "якість життя"? Природно бажання людини продовжити приємний стан. Керована смерть перетворилася на "ікону нашого часу", - констатують європейські дослідники.

У США і Австралії до 40 % педіатрів були готові прийняти активну евтаназію справедливою, більш ніж 60 % не готові "убити", але готові "дозволити померти" 99%. Дані іншого опиту: 59 % австралійських лікарів погоджуються, що іноді лікарі мають право на активні кроки щодо смерті пацієнта, 58 % лікарів виступають на користь легалізації добровільної евтаназії. Інститут Галлопа в 1996 р. констатував, що 75 % населення США висловилися за узаконену медичну допомогу щоб померти.

Якщо прийняти до уваги все різноманіття традицій і поглядів конкретного співтовариства (так званий принцип соціально-культурного контексту), можна укласти, що евтаназія не буде єдиною системою допомоги при вмиранні. Як альтернатива евтаназії, є спеціальна система медичної допомоги, болезаспокійливих засобів, що дають можливість піти гідно, не вдаючись до активної евтаназії. Це паліативний відхід (palliative care). Спотворюється сенс, якщо переводити palliative care як паліативне лікування. Слід розрізняти "лікування" ("cure") і "відхід" ("care"), хоча в російській термінології використовується поняття "Паліативне лікування". Паліативний відхід - це таке медичне втручання, яке покликане полегшити фізичний і моральний біль, сприяючи тим самим підвищенню якості життя [на кінцевій стадії]. Паліативний відхід застосовується не тільки в ситуаціях, коли не можуть позбавити від хвороби, але і для поліпшення якості життя на різних стадіях хвороби і лікування злоякісних хвороб. Головний принцип паліативного відходу - комфорт пацієнта, "підтримувати пацієнта вільним наскільки можливо далі від болю і страждань", а не стільки позбавлення від хвороби. "Іноді лікувати, полегшувати часто, комфорт - завжди". Основний принцип догляду за вмираючим - не лікування, не реабілітація, ні навіть полегшення, а, перш за все, його комфорт (адже деякі лікувальні процедури болезненны).

Між паліативним відходом, і евтаназією хитка грань. У обох випадках використовуються одні і ті ж лікарські препарати, але різне дозування. Чи дає лікар опіум з метою прискорити смерть, або з метою зменшити біль? Побічним наслідком паліативного втручання (заради зменшення болю пацієнта) часто стає прискора смерть. Чи можна це назвати "повільною евтаназією" або "непрямою евтаназією"? (Пряма евтаназія відноситься до тих випадків, коли використовують що-небудь спеціальне). Головна відмінність між дозволом померти і милосердним вбивством, між активною евтаназією і паліативним заспокоєнням - намір. Яку мету переслідували лікарі. Прискорити настання смерті (активна евтаназія), утихомирити, позбавивши від страждань (паліатив седейшен), або дозволити прийти природній смерті, не роблячи активних лікувальних процедур (пасивна евтаназія)?

Як бути, якщо в результаті генетичного дослідження виявлені дефективні гени? Аборт? Як тоді повинні відчувати себе інваліди, яких не повинно було бути? Сканування (прочитання) генома людини дозволяє визначити відхилення в його здоров`ї до прояву ознак цих відхилень. Якщо генна терапія поки не може запропонувати ефективних методів корекції генома людини, може доцільно не дати розвинутися ембріонові з генами, які потім розвинуться в хворобу? "Зварити живу курку не одне і теж, що зварити яйце". Тим більше, лікування для більшості захворювань/обмежень, які можуть бути діагностовані утробно, немає. "Деякі з нас вважають, що краще не народжувати дітей, які проживуть тільки кілька місяців, повних болю", краще, щоб будь-який інвалід не народжувався. "Розумно". Прихильники широкомасштабного сканування з метою позбавлення від неповноцінної дитини ще на утробній стадії, і що обгрунтовують це як батьківський борг (J. Glover, P. Singer, J. Harris), пропонують це і для тих випадків, коли дитина буде інтелектуально повноцінна. Наприклад, якщо встановлена висока вірогідність гемофілії (нездатність згущуватися крові у хлопчиків), деяких спінальних захворювань (spina bifida) тощо, які не спричиняють за собою обмеженість інтелекту. Нобелівському лауреатові у галузі фізики Stephen Hawking підвладний тільки вказівний палець однієї руки. Тотально-радикальне чищення генофонду "очистить" етичний і інтелектуальний фонд нації.

Західних дослідників біомедичної етики можна поділити на три групи. Першу групу складають ті, хто пропонує ввести масове обов`язкове сканування з метою виявлення дітей з відхиленнями, це J. Glover, P. Singer, J. Harris. Приклади їх одіозних міркувань: "краще смерть, чим життя з інвалідністю", "інвалідність це не життя", "моральний борг батьків не приводити в світ дітей-інвалідів". Другу групу складають ті автори, наприклад Т. Shakespeare, які виступають за реалізацію права особи в повному об`ємі: батьки вирішують, чи проводити сканування зачатої дитини і чи дати йому життя, якщо виявлені відхилення. Т. Shakespeare пише, що якщо сканування було б обов`язковим в рік його народження, його не було б на світі. Він - карлик. Батьки повинні мати вибір, їм повинні надати збалансовану інформацію, адже інвалідність не завжди означає трагедію, а тим, хто вирішив продовжити вагітність, необхідно подавати всемірну підтримку. Третю групу складають супротивники сканування, або з релігійних позицій, "всі аборти недопустимі", або з позиції захисту інтересів інвалідів, це Gregor Wolbring, Marsha Saxton, Eva Feder Kittay. Останній автор проти перинетального сканування і селективного аборту, як неминучого атрибуту сканування, не дивлячись на те, що мала дочку, глибокого інваліда. Це її не тільки наукова точка зору, але і особисте переконання. "Експресивісти" вважають, що перинатальне сканування це нова форма дискримінації інвалідів, суспільство хоче, щоб інвалідів не було взагалі, а відхилення від норми, на їх думку, неминучі. Поки це тільки дискусії, ніде в світі не введено обов`язкове сканування.

Як пише мусульманський дослідник з Йорданії Majid Turmusani, згідно Корану все в світі існує по волі Бога, і порушення теж є акт Бога, задуманий як випробування віри індивідів, чи зможуть вони прийняти таку долю; всі мають рівні шанси з`явитися на світло. З іншого боку, пише дослідник, відчуття провини і жалю примушують йорданських батьків "приховувати" дітей-інвалідів, знання про те, що в сім`ї є інваліди, накликають труднощі в процесі одруження, жінки-інваліди розглядаються як довічний тягар сім`ї.

Біомедична етика переживає драматичний період в своєму розвитку. Вона стоїть перед "стрибком від фактів до норм". Чи може окремий прецедент дати право зробити його нормою для всього суспільства?

Грань між активною і пасивною евтаназією нікчемна, вони переходять один в одного. Паліативний відхід - реальна альтернатива евтаназії.

Головні умови ухвалення рішення пацієнтом за будь-якою біомедичною технологією це збалансованість інформації, що надається фахівцями, і якість життя, яку може дати або не дати дана технологія.

Ф. Загиртдінова

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