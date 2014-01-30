Внаслідок зупинки серця помер 30-річний капітан ВВ, який ніс службу на Грушевського

Внаслідок зупинки серця помер капітан внутрішніх військ МВС України Дмитро Донець, який ніс службу на вул. Грушевського в Києві.

Про це повідомляється у зверненні міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, переданому УНІАН.

Як зазначається, «сьогодні о п’ятій ранку помер капітан внутрішніх військ МВС України Дмитро Донець. У 30-річного, до того здорового, правоохоронця зупинилося серце. Це наслідки тієї щоденної напруги у протистоянні на Грушевського, де Дмитро ніс службу з охорони громадського порядку. Колегія МВС і я особисто співчуваємо близьким померлого, та не залишимо їх наодинці з бідою, як і інших родичів наших загиблих та поранених працівників».

Далі Захарченко зазначає: «Я, як міністр, не можу залишатися байдужім до того, що відбувається. Гинуть люди як з одного, так і з іншого боку, рахунок поранених вже йде на сотні. Я звертаюся до тих, хто ціною людського життя рветься до влади. Схаменіться! З обох боків барикад знаходяться громадяни однієї держави!».