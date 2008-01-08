Симптоми залізодефіцитної анемії

Прояви анемії можуть бути дуже різними, при цьому уражуються різноманітні органи і системи організму.

Прояви на шкірі та волоссі. Найперші ознаки анемії - блідість, сухість, злущування шкірних покривів, поява заїдів, сухість і ламкість волосся, а в тяжких випадках навіть випадіння волосся. Також можлива деформація нігтів: вони набувають різноманітної форми (з ямочками, ложкоподібні), стають сухими, ламкими, повільно ростуть тощо.

Порушення з боку центральної нервової системи. Діти з такими порушеннями плаксиві, сонливі, мають поганий настрій. У дітей раннього віку спостерігають запізнілий психоемоційний розвиток - вони пізніше починають розмовляти, набувати певних навичок. Школярі відстають у навчанні, у них погана пам`ять, вони швидше втомлюються.

Часто у дітей з малокрів`ям паморочиться голова, з`являються цятки перед очима. У них нестабільний вестибулярний апарат, тому вони можуть непритомніти, закачуються в транспорті.

Порушення з боку травної системи проявляються зниження апетиту, з одного боку, внаслідок порушень з боку нервової системи, а з іншого - зменшення кількості ферментів, які виробляються залозами травного тракту. Розвивається так зване порочне коло: їсти потрібно, щоб в організм потрапляли вітаміни та мікроелементи, в тому числі й залізо, а в дитини немає апетиту і не досить ферментів для перетравлення їжі. Тому навіть якщо годувати малюка силою, продукти не засвоюються в організмі належним чином, а спричинюють діарею і користі від їжі немає.

Інколи з`являються симптоми з боку серцево-судинної системи - серцебиття, біль у ділянці серця. З часом через тривалу недостатність заліза розвиваються зміни міокарда.

Загалом, немає жодного органа і системи в організмі, на які б не впливала залізодефіцитна анемія.