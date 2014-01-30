Очищення нирок: простий і ефективний спосіб

Купіть кілька кілограмів не надто солодких, але і не кислих стиглих яблук, щоб протягом кількох днів готувати з них свіжий сік.

Яблучна дієта розрахована на 3 дні.

В 1-й день треба пити тільки свіжовичавлений яблучний сік. В 8 годин ранку натщесерце 1 склянку, потім по 2 склянки яблучного соку о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 та 20.00. В цей день нічого не їсти. У наступні 2 дні рекомендується пити тільки соки за тією ж схемою. Можна додати по 1 ч. ложці меду.

Для очищення нирок дуже корисно пітніти, тому разом з яблучним соком пийте будь-які потогінні чаї:

• взяти по 1 ст. л. квіток липи і ягід малини, залити 2 склянками окропу, кип'ятити 15 хв, потім процідити і пити на ніч.

• взяти 2 частини плодів малини, 2 частини листя мати-й-мачухи і 1 частина трави материнки . 2 ст. л. цієї суміші заварити 2 склянками окропу, настоювати 20 хв, процідити і пити на ніч.