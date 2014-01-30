Держветфітослужба заборонила ввезення птиці з Китаю і Туреччини

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України ввела заборону на поставки до країни птиці, продукції з неї та сировини з провінції Хебей Китайської Народної Республіки у зв'язку зі спалахом вископатогенного грипу птиці в ній.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на отриманен ним повідомлення від Головного державного інспектора ветеринарної медицини України.

Крім того, Держветфітослужба заборонила ввезення на територію України птиці і продуктів із неї з Туреччини, що пов'язане з випадками захворювання тварин на хворобу Ньюкасла. Також введено заборону на імпорт із Республіки Бенін свиней і продукції зі свинини, оскільки в цій країні зафіксовані випадки захворювання на африканську чуму свиней.

Разом із тим, українське ветеринарне відомство зняло обмеження на поставки птиці, м'яса птиці та субпродуктів із Хорватії, Фінляндії та Швейцарії, овець, продукції та сировини з них – із Бельгії та Швейцарії, а також сприйнятливих до захворювання на класичну чуму тварин - із Хорватії.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства доходів і зборів, у 2012 році Україна імпортувала з Китаю м'яса птиці на 330 тис. дол., із Туреччини – не імпортувала зовсім. Обсяги поставок цієї продукції з Китаю та Туреччини в 2013 році Міндоходів ще не повідомляло.