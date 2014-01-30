У 2014 році зростуть виплати малозабезпеченим сім’ям з дітьми

У лютому усі сім’ї з дітьми, які отримують допомогу по малозабезпеченості, одержать підвищені виплати.

Про це повідомила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час селекторної наради щодо стану соціальної сфери, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

„У рамках Соціальних ініціатив Президента України збільшено розміри допомог малозабезпеченим сім’ям. Зокрема, цього року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для дітей зріс до 85% проти минулорічних 75%. Крім того, доплата на дітей від 3 до 13 років зросла до 250 гривень, а на дітей від 13 до 18 років – до 500 гривень”, – сказала Королевська.

Вона відзначила, що відповідні зміни передбачені державним бюджетом на цей рік. Водночас Королевська наголосила, що документ був ухвалений тільки в середині січня, а тому перерахунок виплат здійснюватиметься вже у лютому. «У зв’язку з цим місцевим управлінням соціального захисту необхідно здійснити перерахунок призначеної допомоги малозабезпеченим сім’ям без звернення громадян, а також забезпечити доплату допомоги за січень поточного року у лютому місяці», - сказала вона.

Як повідомила міністра, відповідне програмне забезпечення було надіслано в регіони ще 21 січня.

За даними прес-служби Мінсоцполітики, на 2014 рік рівні забезпечення прожиткового мінімуму становлять:

для пенсіонерів та інвалідів – 100% прожиткового мінімуму (на даний час 949 грн.);

для працездатних осіб – 21% прожиткового мінімуму (на даний час 255,78 грн.);

для дітей віком до 6 років – 85% прожиткового мінімуму (на даний час 877,2 грн.);

для дітей віком від 6 до 18 років – 85% прожиткового мінімуму (на даний час 1093,1 грн.);

для дітей віком від 6 до 18 років (за умови навчання) – 85% прожиткового мінімуму (на даний час 1035,3 грн.).