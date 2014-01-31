Куркума регулює рівень холестерину в крові

Куркума - чудова добавка до страв з яєць, м'яса, риби, морепродуктів і птиці.

Її часто використовують у супах, соусах, рагу і салатах. На Сході без куркуми неможливо уявити практично жодну рисову страву.

Завдяки бактерицидним властивостям куркума робить їжу більш стійкою при тривалому зберіганні, пише Lady.tsn.ua.

Вона корисна для шлунка, жовчного міхура і нирок, регулює рівень холестерину в крові.

У поєднанні з теплим молоком і медом діє як заспокійливе і м'яке снодійне.

У народній медицині спецію застосовують при захворюваннях печінки, а також як шлунковий засіб.

За останні роки з'явилися дані, що куркума допомагає в профілактиці фіброзів і хвороб Паркінсона й Альцгеймера.

Протипоказання: закупорка жовчних шляхів і жовчнокам'яна хвороба. Залізодефіцитна анемія. У великих дозах - при вагітності, гастриті і виразці шлунка.