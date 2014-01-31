В Україні на обліку - понад 92 тисячі наркозалежних громадян, реальні цифри у рази вищі

За статистичними даними, на кінець 2013 року в Україні лише на офіційному обліку перебуває майже 92,5 тисячі споживачів наркотиків, а серед них – майже 540 неповнолітніх. Про це повідомив начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег Школьний, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

При цьому зазначається, що більше половини з усіх облікованих наркоспоживачів мають офіційно встановлений діагноз «наркоманія», і що «реальні цифри можуть бути в рази більшими, адже наркоманія – це досить латентне явище».

Школьний зазначив, що в Україні проводяться заходи з боротьби з цим злом. За його словами, були проведені операції на міжнародному рівні, завдяки чому було перекрито 139 міжнародних каналів постачання наркотиків в Україну, вилучено майже 80 кілограмів важких наркотиків. Він також зазначив, що підрозділами по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у 2013 році «задокументовано майже 33 тисячі кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків». «Зокрема, органами внутрішніх справ припинено функціонування 62 підпільних нарколабораторій та 1,3 тисячі наркопритонів», - додав Школьний. За його словами, органами внутрішніх справ було викрито майже 60 кримінальних правопорушень, пов'язаних з використанням коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків. «У цілому по державі на майно наркозлочинців було накладено арешт на суму у 33,6 млн гривень, вилучено такого майна на суму 7,5 млн гривень», - додав він.

Начальник Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України висловив занепокоєння у зв’язку з тим, що «в мережі є можливість придбати різноманітні наркотичні засоби чи психотропні речовини, дізнатись про особливості їх виготовлення, а також замовити обладнання, рецепти та компоненти для їхнього виготовлення». За його словами, упродовж минулого року працівниками нашої служби було викрито 25 таких кримінальних правопорушень.

Школьний повідомив, що у 2012 році було виявлено та ліквідовано лише 1,5 млн рослин маку та коноплі, а вже в 2013 році їх було знищено майже в 15 разів більше – 22,8 млн рослин.

«Крім того, слід зазначити, що посилення контролю з боку органів внутрішніх справ у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів дозволило упродовж 2013 року значно підвищити рівень викриття кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збутом отруйних або сильнодіючих речовин, а також сильнодіючих лікарських засобів. Тобто в порівнянні з 2012 роком кількість задокументованих правопорушень цієї категорії збільшилася у 1,5 рази і в 2013 році склала 738 кримінальних правопорушень», - додав він.