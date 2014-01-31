Чай з шипшини допоможе вилікуватися від застуди та грипу

Корисні властивості шипшини воістину безмежні, ще цікаво, що за концентрацією важливих для здоров'я корисних речовин шипшина в десятки разів перевершує інші відомі лікарські коріння, ягоди і плоди, важливо лише правильно її заварювати, пише Arabio.ru.

Ягоди шипшини багаті не тільки на вітамін С, вони включають в свій біологічний склад вітаміни А, К, Р, Е, а також вітаміни групи В. Не менш різноманітний і принесе величезну користь здоров'ю комплекс мікроелементів, який міститься в плодах шипшини: калій і кальцій, залізо і магній, марганець, натрій, фосфор і хром, а також мідь, кобальт молібден і марганець. Але і це ще не все! У шипшині є цукор, пектини, дубильні речовини, органічні кислоти, ефірна олія і багато інші речовини, необхідні для нормальної життєдіяльності людського організму.

Багатий біологічний склад шипшини визначає широку сферу застосування цієї лікарської рослини для лікування різних захворювань. Відомо, що шипшина дуже корисна для органів травлення, стимулює діяльність нирок, має сечогінну дію. Вживання шипшини дозволяє перешкоджати розвитку запальних процесів, а також сприяє знищенню шкідливих бактерій.

Дуже високо котирується така корисна якість шипшини, як високий вміст аскорбінової кислоти, що дозволяє застосовувати шипшину при авітамінозах, атеросклерозах, застудних захворюваннях і використовувати її для зміцнення імунної системи. Ще більше користі вона має завдяки наявності у складі вітамінів Р і К, шипшина має такі рідкісні корисні властивості, як прискорення регенераційних процесів і зрощення кісток. Вживання шипшини також дозволяє ефективно зміцнювати судинну систему, лікувати розлади сечостатевої системи, покращувати стан хворих при малярії, анемії, кровотечах, сприяти зниженню тиску.

Щоб скористатися цілющими корисними можливостями цього дивного рослини, ви можете не тільки заварювати традиційний відвар з плодів, але і готувати чай, настойки, екстракти і т.д.