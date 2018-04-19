Сон - найкращий спосіб для відпочинку організму

Сон – найкращий спосіб відпочити, а ось його недостатність призводить не лише до втоми. Людина, яка не виспалася, мерзне, злиться, гарячкує, стає менш уважною, втрачає гостроту зору і навіть більш схильна до страхів.

Тільки під час сну білок, який ми одержуємо разом з їжею, перетворюється на білок, необхідний кожній клітині нашого організму, а це означає, що довше ми спимо, то більше здоровими і життєздатними стають наші клітини. Ось і весь секрет того, чому сон примножує нашу красу і здоров`я.

Часто людині складно відволіктися від турбот і думок, що може призвести до порушень сну. Але не намагайтеся заснути за допомогою пігулок! Снодійне допоможе вам заснути, але вранці ви відчуватимете себе ще більш розбитим і втомленим, та і виглядати будете не найкраще. Крім того, після вживання снодійного людина практично не перевертається уві сні, залишаючись у тому ж положенні, в якому заснула, і вранці це позначиться на вашому стані у вигляді болю у всьому тілі.

Аби сон був спокійним та глибоким, а вранці було легко прокинутися, запам’ятайте кілька нескладних правил:

- Не перенавантажуйте шлунок, вечеря має бути легкою, і не пізніше восьмої години.

- Уникайте вживання алкоголю безпосередньо перед сном. Безумовно, спиртне допомагає заснути, але робить ваш сон менш спокійним і повноцінним.

- Якщо вам важко заснути, випийте перед сном заспокійливий напій: чай з мелісою і листям смородини, склянку молока і т.п.

- Щоб розслабитися, натисніть пальцями на точки розслаблення, вони розташовуються в ротовій порожнині – проти нижніх різців.

- Стежте за тим, щоб у спальні була відповідна для сну температура – не дуже висока, і не дуже низька. Оптимальна температура для сну – 17 градусів.

- Середня тривалість сну дорослої людини має бути 7-9 годин.



Юлія Мартиненко