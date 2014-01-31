Психологи розповіли про "правило 20 хвилин"

Психологи радять спробувати застосувати в житті "правило 20 хвилин"

Хто займається спортом 20 хвилин на день, тому не варто турбуватися про своє здоров'я.

Хто приділяє 20 хвилин на день прибиранню свого будинку, тому не варто переживати про безлад.

Хто виділяє 20 хвилин на день на поліпшення концентрації, тому не варто турбуватися про творчу кризу.

Хто знаходить 20 хвилин на день, щоб вислухати про справи свого чоловіка чи дружини, не варто турбуватися про проблеми у відносинах.

Хто виділяє 20 хвилин в день на слухання себе і ведення особистих записів, тому не варто турбуватися щодо нестачі ідей.

Хто виділяє 20 хвилин на відпочинок, тому не слід остерігатися перевтоми.

Хто читає корисну книгу хоча б 20 хвилин на день, не варто переживати про те, як стати експертом.

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