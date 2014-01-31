Морська капуста поліпшить обмін речовин в організмі

Морська капуста містить йод, бром, марганець, кобальт, цинк, магній, залізо, калій, натрій, сірку, фосфор, азот та інші хімічні елементи, а так само вітаміни: А, В1, В2, В12, С, D, Е. Морська капуста має в своєму складі пантотенову і фолієву кислоти, полісахариди, L-фруктозу, білкові речовини.

У порівнянні зі звичайною капустою в морській вдвічі більше фосфору, в 11 разів - магнію, у 16 - заліза, в 40 разів - натрію. (Любителі тварин додають її у корм собакам, від чого шерсть їх набуває здорового блиску).

Науково доведено, що систематичне вживання морської капусти в невеликих дозах поліпшує обмін речовин в організмі і підвищує його тонус. Як повідомляють японські вчені, ламінарієві водорості містять у собі особливі речовини, які зміцнюють коріння волосся людини.

Вчені виявили, що екстракт з бурих морських водоростей може запобігти росту пухлин. Припускають, що активним компонентом є комплекс полісахаридів, який стимулює імунну систему.

Морська капуста сприяє омолодженню, навіть подовженню життя, гальмує розвиток склерозу судин. До речі, свою підвищену витривалість і довголіття японці схильні пояснювати регулярним вживанням морської капусти. Встановлено, наприклад, що японці, які живуть на батьківщині, хворіють атеросклерозом у 10 разів рідше, ніж ті, що проживають у інших країнах.

А ще без ламінарії не обійтися при чоловічих і жіночих статевих дисфункціях.

Профілактична та лікувальна доза морської капусти невелика: досить з'їдати в день по 2 чайн. ложки водорості - сухої, консервованої, маринованої, приготовленої у вигляді салату.