В Україні буде епідемія грипу?

В Україні в останні два тижні рівень захворюваності населення на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) в 10-ти контрольних містах Українського національного центру грипу знаходився на сезонному рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, в жодному з 10-ти контрольних міст епідемічного порогу захворюваності не досягнуто.

На останньому, 52-му тижні 2007 року загальна кількість хворих на грип та грипоподібні захворювання становила по контрольних містах 47 тис. 264 осіб, що на 6,8% (50 тис. 661) нижче показника 51-го тижня. Помітне зниження захворюваності спостерігалась на першому тижні 2008 року: загальна кількість тих, хто захворів, становила 24 тис. 624 осіб.

На першому тижні нового року найвища захворюваність на респіраторні інфекції спостерігалась у містах Львові, Вінниці, Чернігові, Києві. Ці показники (крім Львова) є нижчими, ніж за аналогічний період минулого року.

Більшість хворих віком від 7 до 14 років. Порівняно з останнім тижнем 2007 року, на першому тижні поточного року зменшилась кількість випадків респіраторних інфекцій серед школярів. Значно зменшилось число хворих дітей у вікових групах 3-6 та 0-2 роки.

За перший тиждень 2008 року було госпіталізовано 0,75% хворих, в основному дітей.

Поки що за весь період інтенсифікації в Україні респіраторних інфекцій жодного штаму вірусу грипу не виділено. Захворюваність визначалась, перш за все, вірусами парагрипу, адено- та респіраторно-сінцитіальним.

Однак, враховуючи наближення початку занять в навчальних закладах та повернення після різдвяних свят населення на робочі місця, існує вірогідність активізації епідемічного процесу ГРІ та грипу. Це спонукає до посилення організаційних, профілактичних та протиепідемічних заходів як у групах ризику, так і серед населення в цілому.

На останньому тижні 2007 року у переважній більшості країн Європи (крім Іспанії) спостерігалась низька інтенсивність епідемічного процесу респіраторних інфекцій, що проявлялася спорадичною чи локальною захворюваністю. Цей рівень захворюваності спостерігався у країнах, що межують з Україною. Загалом у цьому сезоні виділено 995 штамів вірусів грипу.