Шкідливі звички скорочують життя на 14 років

Вчені з Кембриджського університету провели дослідження і з’ясували, що тривалість життя людей, які мають шкідливі звички, скорочується на 14 років у порівнянні з тими, хто веде здоровий спосіб життя.

У дослідженні, що проводилося протягом 10 років, взяли участь 20 000 осіб. У результаті фахівці встановили, що фізичні вправи, помірне споживання алкоголю, включення в раціон овочів і фруктів, а також відмова від куріння дозволяють істотно продовжити життя, а саме, на 14 років.

Під спостереженням перебували люди у віці від 45 до 79 років, представники різних соціальних прошарків суспільства, переважно білі й такі, що не страждали на початок обстеження від раку чи серцевих захворювань.

Всі учасники наукового експерименту одержували по одному очку за утримання від куріння, помірне споживання алкоголю, включення в денний раціон п’яти порцій різних фруктів або овочів, а також ведення активного способу життя.

Дослідники встановили, що для тих, хто набрав чотири очка, ризик смерті був набагато меншим, ніж у тих, хто не набрав жодного. Крім того, в 60-річної людини, що не задовольнила жоден із чотирьох критеріїв, і в 74-річної людини, що вела здоровий спосіб життя, шанси померти виявилися рівними.

"Відомо, що кожний окремий фактор - наприклад, відмова від куріння або фізичні вправи - продовжує життя. Однак їхній спільний вплив дотепер ніколи не вивчався", - розповів керівник проекту професор Кей- Ті Кхо.

Було також встановлено, що вага людини або її соціальне походження не відігравали жодної ролі. Це значить, що більша частина населення може істотно поліпшити свій стан, трохи змінивши спосіб життя.

korrespondent.net