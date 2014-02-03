Які причини піску в нирках

Пісок у нирках - один із яскравих симптомів сечокам'яної хвороби нирок (уролітіазу). Причини появи піску в нирках пов'язані в першу чергу з порушенням водно-сольового обміну. При цьому в організмі відбувається зміна хімічного складу крові, в результаті чого утворюються так звані мікроліти в сечі (піщинки), пише Lady.tochka.net.

Вихід піску з нирок може бути також результатом руйнування або розчинення каменів, про наявність яких до відходження піску багато людей часто не знають і ніяких обстежень не роблять.

Симптоми уролітіазу можуть спостерігатися не тільки у старшого покоління, а й у зовсім молодих людей, і супроводжуються больовими відчуттями в ділянці попереку, болями при сечовипусканні, помутнінням сечі, появою в ній домішок крові, підвищенням температури тіла і артеріального тиску.

Зараз відомо безліч причин, які провокують початок утворення піску в нирці. Найчастіше зміни в обміні речовин, що призводять до цього, розвиваються внаслідок малорухливого способу життя та нераціонального харчування.

Раціон майбутнього можливого хворого на сечокам'яну хворобу містить велику кількість гострої і надмірно насиченої білками їжі. При подагрі і зловживанні алкоголем, м'ясними і деякими іншими продуктами речовини, що утворюються при їхньому розпаді, перетворюються на солі сечової кислоти, з якої утворюється пісок у нирках.

При порушенні обміну кальцію, тривалому прийомі великих доз препаратів кальцію і захворюваннях паращитовидних залоз також може виникати пісок у нирках. При тривалому вживанні високомінералізованої води також відбувається порушення мінерального обміну, і надлишок мінералів перетворюється на пісок у нирках. Тривалі, хронічні захворювання нирок і ниркових мисок призводять до зміни складу сечі і її більш тривалої затримки в сечовивідних шляхах. У результаті цього прямо у сечовивідних шляхах в довгостроково розташованій там сечі утворюється осад, який нерідко перетворюється на пісок у нирках.

Патологічні анатомічні зміни в системі верхніх сечовивідних шляхів, які в результаті практично завжди призводять до утворення перешкод для нормального виведення сечі, хронічні захворювання ШКТ і генетична схильність також грають не останню роль при виникненні уролітіазу.

Сам факт наявності піску в нирках може і не викликати дискомфортних відчуттів.

І тільки коли починає рухатися по каналах сечовивідної системи, починається подразнення слизових оболонок і запалення. Трапляється, що симптоми виходу піску з нирок ніяк себе не проявляють, тому його виявляють абсолютно випадково при проведенні УЗД. Така проблема, як пісок і камені в нирках, може виявлятися дуже різними проявами, які залежать від особливостей конкретного організму.

Проблеми при сечовипусканні, болючий відхід сечі.

Біль різкого і ріжучого характеру в ділянці попереку з однієї або обох сторін від ниючої і тягнучої до гострої.

Зміни в складі сечі.

Аналіз сечі та ультразвукове обстеження дозволить лікарю призначити комплексне консервативне лікування.

Існує цілий ряд лікарських препаратів, що дозволяють розчинити навіть середні за розмірами камені і сприятливо впливають на відновлення функцій нирок. Одночасно з цим слід дотримуватися дієти, в якій виключаються всі ті продукти, які можуть викликати подальший розвиток сечокам'яної хвороби.