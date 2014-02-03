Харківський байбак-віщун пророкує холодну й затяжну весну

Харківський байбак Тимко II напророкував холодну й затяжну весну.

Як передає кореспондент УНІАН, степовий байбак Тимко II, якого розбудили в селищі Гайдари на Харківщині, прокинувся від зимової сплячки, побачив свою тінь, однак напророкував холодну весну.

«Буде холодно. Лютий буде холодним, березень – холодним, а у квітні потрібно буде швидко посіяти та посадити, тому що швидку настане літо», - сказав журналістам працівник біологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, начальник біостанції «Гайдари» Віктор Токарський, послухавши Тимка ІІ.

За словами Токарського, минулого року Тимко ІІ знайшов собі подругу й у них народилося дитинча. Малюк цього року напророкував неврожай.

Довідка УНІАН. Традиція будити байбака, щоб він передбачив прихід весни, прийшла в Україну з США, де День байбака є національним святом.

