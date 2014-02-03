В Україні залишаються знеструмленими 178 населених пунктів
09:42, 03 лютого 2014Країна
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Фото : dt.ua
В Україні через негоду залишаються знеструмленими 178 населених пунктів.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 66 населених пунктів, у Миколаївській – 40, у Криму – 26, у Херсонській – 41, у Донецькій – 3, у Чернівецькій - 2.
Впродовж доби було відновлено електропостачання у Львівській області.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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