В Україні залишаються знеструмленими 178 населених пунктів

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 178 населених пунктів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в Одеській області знеструмлено 66 населених пунктів, у Миколаївській – 40, у Криму – 26, у Херсонській – 41, у Донецькій – 3, у Чернівецькій - 2.

Впродовж доби було відновлено електропостачання у Львівській області.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.