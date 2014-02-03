В Україні через сильні снігопади обмежений проїзд до 191 населеного пункту

Станом на 7-му годину ранку у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Одеській і Тернопільській областях унаслідок несприятливих погодних умов частково обмежений проїзд до 191 населеного пункту, а повністю - до 148.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на дані оперативно-диспетчерської служби відомства.

Крім того, за інформацією Мінрегіону, через негоду в Україні без електрики залишаються 178 населених пунктів. Зокрема, в Одеській області - 66 населених пунктів, у Херсонській – 41, у Миколаївській – 40, в АР Крим – 26, а в Донецькій і Чернівецькій областях – 3 і 2 населених пункти, відповідно.

За даними Мінрегіону, в АР Крим через відсутність електрики не працює 16 котельних, відтак не опалюються 16 шкіл і 6 дитячих установ. В інших регіонах відключень бюджетних установ від теплопостачання немає.

У прес-службі також зазначили, що аварійні і комунальні бригади працюють цілодобово, для того, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки негоди.

Як повідомляв УНІАН, станом на ранок понеділка (3 лютого) в Україні через снігові замети залишається ускладненим рух автомобільного транспорту на окремих ділянках доріг у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій і Хмельницькій областях.