Тернопільщина: внаслідок переохолодження загинув 50-річний чоловік

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 50-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, тіло чоловіка виявили учора в Хоросткові Густинського району на власному подвір’ї. Причина загибелі – загальне переохолодження.

Окрім цього учора в Тернопільську міську лікарню №1 з діагнозом «Обмороження обох кистей рук ІІ-ІІІ ступеня» було госпіталізовано 21-річного жителя села Підберізці Зборівського району.

В Бучацьку центральну районну лікарню з таким же діагнозом потрапив 62-річний житель села Переволока Бучацького району.