До кінця тижня морози в Україні відступлять - Укргідрометцентр

На початку поточного тижня в Україні зберігатиметься холодна погода, проте вже на вихідні морози відступлять, а з наступного тижня розпочнеться відлига.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок, 3 лютого, повідомив директор українського Гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

"Достатньо холодна погода зберігатиметься 4-5 лютого з температурою вночі 12-18 градусів морозу у більшості регіонів, а на сході - 20-23 градусів морозу. Але протягом 6 лютого вже буде підвищення на 4-5 градусів, і мінімальна температура у більшості регіонів становитиме 8-13 градусів морозу", - сказав Кульбіда.

За його словами, 7-8 лютого потепління продовжиться, і в нічні години стовпчики термометрів не опускатимуться нижче за 8 градусів морозу, а вдень у більшості областей країни, за винятком східних і північно-східних регіонів, температура повітря підвищиться до плюсових значень.

Також Кульбіда прогнозує, що найбільш відчутне потепління прийде в Україну з 9 лютого, коли вночі температура повітря буде близькою до нуля, а вдень підніметься до 6 градусів тепла.

"У період з 9 по 13 лютого можна говорити про те, що підвищення температури перевищить норму, і температурний режим навіть у нічні години буде близьким до нуля, а в денні години - від 1 до 6 градусів тепла", - сказав Кульбіда.

При цьому він зазначив, що на цьому тижні і на початку наступного істотних опадів в Україні не очікується. Мокрий сніг у західних областях можливий 8 лютого, у східних - 9-10 лютого. Ускладнення погодних умов найближчим часом також не спостерігатиметься.