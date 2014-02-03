Виробництво ліків на основі антибіотиків в Україні зросло на 16,4%

Українські підприємства у 2013 році збільшили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін і інші антибіотики, на 16,4% порівняно з 2012 роком - до 1050 тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, в грудні 2013 року виробництво лікарських препаратів на основі антибіотиків збільшилося на 41,3% порівняно з груднем 2012 року, і зменшилося на 5,4% порівняно з листопадом 2013 року – до 132 тонн.

Згідно з повідомленням, Україна у 2013 році збільшила виробництво лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотиків, порівняно з 2012 роком, на 13,3% - до 129 тонн.

У грудні минулого року виробництво лікарських препаратів на основі гормонів зросло на 31,5% порівняно з 2012 роком, і зменшилося на 0,1% порівняно з листопадом 2013 року – до 14,2 тонни.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні, і не містять гормонів або антибіотиків, у 2013 році збільшилося на 9,9% - до 47 тис. тонн.

У грудні 2013 року виробництво препаратів без антибіотиків і гормонів збільшилося на 2,7% порівняно з груднем 2012 року, і зменшилося на 3,3% порівняно з листопадом 2013 року – до 4,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року Україна скоротила виробництво ліків на основі антибіотиків, порівняно з 2011 роком, на 3,7% - до 898 тонн, збільшила виробництво ліків на основі гормонів на 8,2% - до 114 тонн. Виробництво ліків, що не містять антибіотиків і гормонів, у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшилося на 9,2% - до 42,4 тис. тонн.