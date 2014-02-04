Причини, профілактика, наслідки мікроінсульту

Почнемо з того, що як такого діагнозу "мікроінсульт" не існує. Є діагноз "інсульт", коли при гострому порушенні мозкового кровообігу у людини буквально за кілька годин або хвилин виникає неврологічна симптоматика, або загальмозкова, або вогнищева. Але на практиці дуже часто мікроінсультом (минущим порушенням мозкового кровообігу) в медицині називають стан, коли вогнище уражених судин мозку залишається невеликим, а симптоми цього стану не прогресують протягом 24 годин.

Ризик розвитку цього грізного захворювання збільшується вже після 30, ​​особливо у метеозалежних людей, а також схильних до хронічних стресів, перевтоми, постійних надмірних фізичних навантажень. Крім цього існує ряд захворювань, за яких збільшується ризик розвитку ішемічного мікроінсульту, це:

Гіпертонія

Атеросклероз судин головного мозку

Миготіння передсердь, тахіаритмія та брадіарітмія

Інфаркт міокарда

До провокуючим факторів ризику розвитку мікроінсульту також належать:

Вік. З віком ризик значно збільшується, особливо після 60 років. Переїдання, ожиріння, надлишкова вага.

Малорухливий спосіб життя.

Зловживання алкоголем.

Куріння.

Цукровий діабет.

Як розпізнати мікроінсульт? Минуще порушення мозкового кровообігу протікає в деяких випадках настільки швидко, що лікар не встигає оглянути хворого, і діагноз ставиться ретроспективно, на підставі результатів опитування пацієнта.

Симптомами мікроінсульту головного мозку можуть бути:

відчуття оніміння і асиметрія обличчя;

порушення мовлення різного ступеня вираженості (від незначної «сплутаності» мовлення до неможливості вимовляти і сприймати слова);

розвиток рухових порушень - короткочасних парезів і паралічів, які при мікроінсульт бувають переважно односторонніми;

запаморочення різного ступеня вираженості;

порушення статики і рівноваги;

нудота і блювання (рідко);

розлади зору і слуху.

Буває так, що першими ознаками мікроінсульту стає минуща амнезія - порушення пам'яті на деякі події, які відбувалися задовго до розвитку гострого порушення мозкового кровообігу (це відрізняє інсульти від струсів головного мозку).

Порушення пам'яті проходять самостійно і рідко тривають більше 4-6 годин.

Незалежно від того, чи проводиться інтенсивне лікування пацієнта чи ні, якщо вогнищеві розлади не зникають протягом першої доби, то такий стан мікроінсультом не є.

Завданням надання першої допомоги при мікроінсульті стає в першу чергу вміння звернути увагу на неадекватність у поведінці людини, побачити, що їй стало «погано» або «якось не по собі», так симптоматика може швидко «пройти» і на те, що потрібно лікування, можна просто не звернути уваги. Саме цим і небезпечно, що все-таки інсульт проходить як мікро-.

До лікаря звертаємося і доставляємо якомога швидше. Лікування спрямоване, насамперед, на причину, що викликала мікроінсульт. Нормалізація артеріального тиску і частоти пульсу, поліпшення кровопостачання головного мозку і лікування неврологічних проявів - перші кроки в лікуванні.

Наслідки мікроінсульту в першу чергу залежать від лікування стану, що його спровокував. Профілактика включає лікування атеросклерозу, гіпертонії та інших захворювань серцево-судинної системи, а також здоровий спосіб життя і відмову від шкідливих звичок.