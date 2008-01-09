Рослини зміцнюють імунітет

Взимку, коли ми ослаблені простудами, переохолодженнями і стресами, саме час допомогти своєму організму. Багатьом хочеться вживати в цей період якісь підтримуючі ліки, але для призначення хімії потрібно відвідувати лікаря, та і неполюбляють її, а в рослинних препаратах мало хто розбирається. Ось і ходимо не «застраховані». Тим часом бажані засоби для підтримки є. Це адаптогени.

КОЛИ ПОТРІБНІ АДАПТОГЕНИ

Хоча ці ліки і рослинного походження, але хай вас не вводить в оману, що, мовляв, всякі «травички» пити абсолютно нешкідливо. Вживати адаптогени можна тільки в тих випадках, коли імунітет дійсно ослаблений — наприклад, коли відчуваєш, що захворюєш, при вираженій втомі, після хвороби (особливо, якщо ви приймали антибіотики). Корисні вони і для акліматизації при перельотах із однієї кліматичної зони в іншу. Добрі результати ці ліки дають і в спортивній практиці — перед тренуваннями (для кращих результатів) і після них (для швидкого відновлення). А ось для профілактики, коли імунітет у нормі, ці ліки вживати не можна, так вони можуть тільки нашкодити організму, викликавши збудження, безсоння і врешті-решт втому.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

По-перше, щоб адаптоген подіяв, одноразового прийому замало: ефект буде не сильніший, ніж від чашки чаю, і триватиме кілька годин. А ось якщо вживати постійно, то до кінця першого тижня людина вже відчуватиме себе окриленою постійно. Тому завжди, починаючи вживати адаптоген, проходьте повний курс. До речі, не бійтеся, що такий зліт буде потім сильним падінням і періодом виснаження, як це буває після застосування деяких допінгів: на відміну від них, адаптогени діють набагато м`якше і природніше. Вони забезпечують додатковий притік енергії за рахунок мобілізації ресурсів організму, не примушуючи його працювати в "форсованому" режимі.

По-друге, вживати адаптогени потрібно тільки в першій половині дня і за 30 хв. до їжі. Якщо випити їх ввечері, ніч може виявитися безсонною. І, по-третє, не дивлячись на загальну схожість у дії (всі вони тонізують), у кожного адаптогену є свої особливості: один більше допомагає від простуди, інший — прояснює голову і т.д. Тому для того, щоб розібратися, яка рослина вам більше підійде, проконсультуйтеся з лікарем або аптекарем.

6 НАЙКРАЩИХ АДАПТОГЕНІВ

Женьшень

ДІЯ. Адаптоген середньої сили. Тонізує весь організм, знімає втому, покращує апетит, а також знижує цукор у крові, через що корисний людям, які хворіють на цукровий діабет.

ЯК ВЖИВАТИ. Настоянку вживають по 15—25 крапель 3 рази на день, розчинивши їх у воді з невеликою кількістю питної соди. Курс прийому —10—15 днів.

Родіола рожева

ДІЯ. За тонізуючим ефектом — найсильніший адаптоген. Крім того, збільшує м`язову силу і витривалість. Як допоміжний препарат допомагає при імпотенції.

ЯК ВЖИВАТИ. По 5—10 крапель 1 раз на день вранці натщесерце з невеликою кількістю води. Курс — 1—2 тижні.

Елеутерокок

ДІЯ. Адаптоген середньої сили. Захищає від стресів, чудово виводить токсини з організму, допомагає пережити духоту, добре відновлює після фізичних навантажень. Підвищує тиск, через що корисний гіпотонікам.

ЯК ВЖИВАТИ. По 30—40 крапель 1—2 рази на день за 30—40 хв. Курс — 2—3 тижні.

Лимонник китайський

ДІЯ. Тонізує весь організм із середньою силою, а найбільше — нервову систему, підвищує працездатність мозку, прояснює думки. Крім того, він підвищує кислотність шлункового соку, тому протипоказаний при гастриті з підвищеною кислотністю і виразці.

ЯК ВЖИВАТИ. По 20—30 крапель 2—3 рази на день протягом 2—4 тижнів.

Лівзея

ДІЯ. Тонізує слабше, ніж інші, зате має анаболічну активність, тобто збільшує утворення білка в організмі (підвищує захисні сили організму і покращує тонус м`язів). При цьому, на відміну від більшості інших анаболіків, нешкідлива для печінки.

ЯК ПРИЙМАТИ. По 20—30 крапель 2—3 рази на день. Курс — 1 місяць.

Ехінацея

ДІЯ. Найсильніше тонізує імунну систему. Краще за всі інші адаптогени допомагає при застудах, грипі, різних запаленнях, оскільки має противірусну і протимікробну дію.

ЯК ВЖИВАТИ. По 10—30 крапель 1—2 рази на день. Окрім у рідкому вигляді, ехінацея часто випускається в пігулках — тоді для підбору дозування загляньте в анотацію. Курс вживання — 10—14 днів.

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