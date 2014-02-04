Спеція зіра - потужний стимулятор шлункової секреції

Завдяки антимікробним властивостям зіра корисна при квашенні, солінні і маринуванні. Відмінно підходить для овочевих, молочних, рибних страв і ідеально для м'ясних. Без неї немислимий східний плов, пише Lady.tsn.ua.

Зіра - природний афродизіак, крім того, це винятково сильний стимулятор шлункової секреції (природний мезим), недарма в Середній Азії, а також у Мексиці, без неї не обходиться більшість ситних м'ясних страв.

Вона благотворно впливає на серцево-судинну систему, знижує рівень холестерину в крові, допомагає при діареї, жовчно- та сечокам'яній хворобах. Чай на її основі корисний при порушенні обміну речовин, безсонні, проблемах із зором, пам'яттю і концентрацією уваги.

Вона допомагає в перші місяці вагітності від нудоти і здуття живота, а у годуючих жінок покращує лактацію. Протипоказання: гастрити з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.