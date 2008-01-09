Чорнослив допомагає боротися з карієсом

Чорнослив дуже ефективно допомагає боротися з карієсом і запаленням ясен, заявляє учений Національного автономного університету Мексики Хосе Фаусто Ріверо.

Керівник кафедри фармацевтики найкрупнішого і авторитетнішого наукового і навчального центру латиноамериканської країни виявив, що чорнослив уповільнює зростання і навіть згубно діє на бактерії, які викликають захворювання порожнини рота, з котрими протягом життя доводилося стикатися більшості людей.

Хосе Фаусто Ріверо зумів виділити хімічний компонент, який і додає чорносливу таких чудових антибактеріальних властивостей. За словами дослідника, ця речовина ефективна також проти бактерій, винних у виникненні так званого зубного каменя. Видалення його - процедура малоприємна для пацієнтів, і з цим нічого не вдається зробити, не дивлячись на всі досягнень сучасної стоматології.

До досліджень ученого підштовхнули старовинні кулінарні рецепти, в яких чорнослив радили застосовувати, коли потрібно було довше зберігати м`ясо свіжим, а можливості охолодити його не було. Це звичайна проблема, з якою стикалися латиноамериканські кухарі за старих часів.

Мексиканський дослідник вважає, що його відкриття може мати практичне застосування. Так, одержаний в лабораторії дослідний зразок продемонстрував свою ефективність при антибактеріальній обробці знімних зубних протезів.

Складність у тому, щоб створити технологію, яка дозволяє виділяти антибактеріальну речовину з чорносливу в кількостях, необхідних для фармацевтичного виробництва. Просто так їсти чорнослив у дуже великих кількостях із метою подолати карієс і запалення ясен мексиканський учений не радить. Річ у тому, що цей фрукт має досить виражений послаблюючий ефект.

«Швидше за все саме такий ефект і відчує в першу чергу той, хто «об`їсться» чорносливу, сподіваючись поліпшити стан порожнини рота», - попереджає мексиканський учений.

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