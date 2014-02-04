За темпами поширеності раку Україна займає друге місце в Європі

Як заявила в коментарі УНІАН голова Комітету з питань охорони здоров'я ВР Тетяна Бахтєєва, за темпами поширення раку Україна займає друге місце в Європі.

«На жаль, з року в рік в Україні захворюваність на рак зростає. Якщо в 1990 році в Україні перебувало на обліку в зв'язку з діагностованим раком 670 тис. осіб, то сьогодні їх кількість уже перевищує 1 млн. Рак як причина смерті займає 2 місце в структурі смертності населення нашої країни після серцево-судинних захворювань. За останні 5 років рівень захворюваності на рак в Україні збільшився з 333 до 349 на 100 тис. населення. Згідно з прогнозними оцінками, рівень захворюваності на злоякісні новоутворення в Україні до 2020 року може зрости до 370 на 100 тисяч населення», - сказала Бахтєєва.

За її словами, щодня в нашій країні діагностується 442 нових випадки раку помирають 239 людей.

«В Україні щорічно реєструється близько 1 тис. нових випадків онкозахворювань у дітей. У структурі діагностованих злоякісних новоутворень у дітей (0 -17 років) перше місце займають лейкози (28,1%); друге - злоякісні новоутворення головного мозку (15,4%); третє - лімфоми (13,8%); четверте - пухлини сечовидільної системи (7,6%); п'яте - злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів (5,9%)», - сказала Бахтєєва.