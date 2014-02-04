За рахунок коштів бюджету в Україні забезпечені лікуванням лише 60% онкохворих

Як заявила в коментарі УНІАН голова Комітету з питань охорони здоров'я ВР Тетяна Бахтєєва, за останні 5 років фінансування боротьби з онкологічними захворюваннями зросло у понад 2 рази.

«Але, на жаль, навіть таких, здавалося б, величезних коштів, що виділяються на лікування онкохворих, не вистачає для 100% забезпечення потреби хворих. Сьогодні нам вдається забезпечити лікуванням за рахунок бюджетних коштів лише 60 % онкохворих», - зазначила Бахтеєва, підкресливши, що практично ні в одній країні світу такі серйозні проблеми медицини, як онкологічні, не вирішуються тільки за рахунок державного фінансування.

«Дуже часто лікування одного пацієнта коштує 100-200 тисяч доларів. Іноді й дорожче. І дуже важливо, що в Україні є благодійні фонди, які надають системну допомогу у вирішенні проблем онкології. Це, насамперед, Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», який у 2008 році ініціював програму «Рак виліковний», - сказала Бахтєєва.

За її словами, програма «Рак виліковний» - перша і єдина в Україні масштабна програма, створена для того, щоб люди в Україні мали можливість проходити діагностику та лікування онкологічних захворювань у відповідності з світовими стандартами.

«Загальна сума коштів, спрямована на реалізацію цього проекту становить на сьогоднішній день 230 млн. грн. В результаті реалізації програми «Рак виліковний» у нашій країні створено 17 спеціалізованих відділень в містах Західної України і м.Донецьку. 30 тисяч пацієнтів щорічно мають доступ до діагностики та лікування онкологічних захворювань у відповідності з світовими стандартами на базі створених відділень. За 2008-2013рр. діагностику та лікування на устаткуванні, поставленому за кошти Фонду Ріната Ахметова пройшли 70 тис. осіб, з них - понад 600 дітей», - сказала Бахтєєва.