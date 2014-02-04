Для чого студентів-медиків у Києві виселили серед ночі з гуртожитку

Студентів Національного медичного університету імені О.О.Богомольця тимчасово виселили з гуртожитку через аварійне припинення теплопостачання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба МОЗ України.

Повідомляється, що увечері 3 лютого 2014 року сталась аварія теплотраси, яка забезпечувала подачу тепла до низки житлових будинків Солом’янського району м. Києва, зокрема, гуртожитку Національного медичного університету імені О.О.Богомольця. «З метою забезпечення розселення студентів та створення усіх можливих умов проживання у гуртожитку, в якому було відсутнє теплопостачання, увесь час перебували працівники ректорату, зокрема декан другого медичного факультету, член-кореспондент НАМН України, професор Василь Нетяженко. У фізико-хімічному навчальному корпусі були оперативно створені умови для підготовки до занять та ночівлі декількох десятків студентів», сказано в повідомленні.

У МОЗ додали, що станом на ранок 4 лютого ушкодження теплотраси зусиллями комунальних служб ліквідовано. Студенти повертаються до гуртожитку. В університеті продовжується навчальний процес.

«Ректорат та студентство Університету просять засоби масової інформації не політизувати цю побутову ситуацію і не збурювати студентів, їх батьків та рідних чутками та перебільшеннями, які не мають жодних підстав», - підкреслили в прес-службі МОЗ.

*** Студентів другого Медичного факультету університету ім. Богомольця серед ночі попросили виїхати з приміщення гуртожитку. Про це "Українській правді" повідомила член студентської координаційної ради Младена Качурець.

У свою чергу студент цього факультету Михайло розповів, що наказ виселитися з гуртожитку, який знаходиться на Чоколівському бульварі, 39, з'явився о 19:00 3 лютого. Повідомлення доручили розповсюдити членам Студентської ради.

Згідно з розпорядженням, залишити приміщення студенти мали до 22:00 3 лютого.

Своє рішення керівництво учбового закладу пояснило проблемами з системою опалення – «нібито в підвалі прорвало трубу».

У неофіційній розмові комендант гуртожитку попередив, що відключатимуть не лише опалення, а й світло, але вже зранку студенти нібито зможуть повернутися в помешкання.

Самі ж студенти підозрюють, що приміщення звільняють для того, аби пустити туди когось на ночівлю. У гуртожитку проживають як громадяни України, так й іноземці, які приїхали на навчання.