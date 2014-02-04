Ліки вітчизняного виробництва в 2013 році становили понад 65% обсягу фармринку

Більш як 65% обсягу фармацевтичного ринку України в 2013 році становили препарати вітчизняного виробництва, чому сприяла нижча вартість українських ліків і активне виробництво аналогів імпортних ліків, вважає директор аналітичного департаменту Pro-Consulting Олександр Соколов.

«Причиною високого попиту на лікарські препарати вітчизняного виробництва є їх порівняно низька вартість. Українські виробники активно розробляють аналоги імпортних ліків і можуть запропонувати їх споживачеві за нижчою ціною. Проте повністю покрити потреби ринку поки що немає можливості, оскільки присутні сегменти ринку, де розробки вітчизняних операторів не дають змоги запропонувати повноцінну альтернативу споживачеві», – зазначив Соколов.

За його словами, лідерами продажу є фасовані лікарські засоби, оскільки вони орієнтовані на роздрібних споживачів, які здійснюють покупки в аптеках.

При цьому експерт підкреслив, що обсяг імпорту лікарських препаратів поступово скорочується. Зокрема, посилення норм ліцензування імпортних ліків, починаючи з 2013 року, приведе до подальшого скорочення ввезення ліків.

«Втім, варто пам'ятати про те, що на ринку присутні сегменти, заповнити які український виробник на даний момент не в змозі», – зазначив Соколов.

За даними Pro-Consulting, обсяг фармринку України в 2013 році збільшився на 14% порівняно з 2012 роком і досягнув 36 млрд грн. Українські аптеки за підсумками минулого року реалізували 1,3 млрд упаковок лікарських засобів на суму 30,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства доходів і зборів України, імпорт фармацевтичної продукції до України в 2013 році в грошовому еквіваленті становив більш як 3 млрд дол. За статистикою відомства, лідерами імпорту стали лікарські засоби дозовані або фасовані для роздрібної торгівлі. Зокрема, цієї продукції було імпортовано на суму 2,6 млрд дол., що становить 84% від загального обсягу ввезених фармацевтичних товарів.