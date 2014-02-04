На Луганщині через африканську чуму знищено ще 212 свиней

У селі Давидо-Микільське Луганської області у зв'язку з виявленням вірусу африканської чуми свиней (АЧС) знищено і спалено 212 свиней.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту ветеринарної медицини Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Олександр Вержиховський.

«На сьогодні в селі Давидо-Микільське знищено 212 голів. У 10-кілометровій карантинній зоні, за нашими розрахунками, перебуває ще близько 40 голів свиней, але до них застосовуватимуться не такі суворі заходи», - сказав Вержиховський, пояснивши, що поголів'я, яке залишилося в карантинній зоні, також буде знищено, проте тварини будуть не спалені, а відправлені на м'ясопереробні підприємства.

За його словами, в Луганській області для недопущення поширення АЧС також ведеться контроль над популяцією диких кабанів.

«Також контролюється популяція дикого кабана. Йде тотальний відстріл, і у всій Луганській області буде відстріляно близько 1 тис. диких кабанів», - сказав він.

При цьому Вержиховський зазначив, що в сусідніх з Давидо-Микільським селах здійснюється щоденний клінічний огляд свиней.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у приватному господарстві в селі Давидо-Микільське було зафіксовано загибель тварини від АЧС.

До цього, 6 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на межі з Росією. Вірус було діагностовано в тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області запровадили Росія і Білорусь. Тоді знищенню підлягало більш як 100 свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти із свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.