В Україні в пунктах обігріву від переохолодження врятовано більш як 55 тис. осіб

В Україні, завдяки роботі пунктів обігріву, з початку холодів від переохолодження врятовано більш як 55 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в.о. віце-прем'єр-міністра України, голова Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Олександр Вілкул, який сьогодні перебуває з робочою поїздкою в Донецькій області.

Вілкул перевірив роботу пунктів обігріву в Донецьку і провів робочу нараду щодо роботи соціальних патрулів і пунктів обігріву в одному з таких пунктів на вул. Артема.

У ході наради він повідомив, що в усіх регіонах України діє більш як 5,3 тис. пунктів обігріву, зокрема, кунги (мобільні пункти обігріву), а також працює 1 124 соціальних патрулі, до яких входять рятувальники, медики і волонтери.

«Завдання патрулів надавати людям допомогу і в разі потреби доставляти до пунктів обігріву або медичних установ. Завдяки цьому, з початку холодів по всій Україні вже надано допомогу і врятовано від переохолодження більш як 55 тисяч осіб, зокрема за останню добу - майже 4,5 тисячі осіб», - сказав Вілкул.