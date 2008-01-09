Українцям, які збираються до Бразилії, загрожує небезпечний вірус

Посольство України у Бразилії рекомендує громадянам України, які мають намір відвідати штат Гояс і Федеральний округ Бразилії, провести щеплення від жовтої лихоманки, навіть у випадку короткотермінового перебування у цій країні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, за інформацією посольства, у штаті Гояс та Федеральному окрузі (ФО) зафіксовані випадки захворювання людей і тварин на жовту лихоманку. 4 січня від цієї хвороби помер 31-річний місцевий житель. Занепокоєння фахівців викликає наближення вірусу до міських густонаселених зон.

Міністерством охорони здоров`я Бразилії вживаються заходи з метою запобігання поширенню вірусу цієї хвороби, переносником якої є комар Aedes aegypti, який є також переносником вірусу денге.

За словами секретаря з питань охорони здоров`я Федерального округу Ж.МАСІЕЛА, необхідно імунізувати 50 тисяч жителів столиці країни з тим, щоб вважати програму з боротьби з поширенням вірусу жовтої лихоманки виконаною. З інших регіонів країни до штату Гояс і ФО розпочато відправку 300 тисяч доз вакцини проти жовтої лихоманки. Щеплення проводиться безкоштовно у медичних пунктах державної системи охорони здоров`я.