Як зняти стрес після важкого дня

Стрес знайомий кожному з нас. Згадайте відповідальний іспит в університеті, захист дипломної роботи або презентації річного звіту на роботі. Що ви відчували в цей момент? М'язи починали напружуватися, по всьому тілу розливалася тяжкість, все стискалося в грудях, серце починало битися швидше, пише Sunny7.ua. Неприємно, правда?

1. Ви відчуваєте, що ваші м'язи напружилися, спазмували, з'явився легкий біль.

Чим небезпечно: це може бути сигналом про можливе накопичення токсинів, руйнування клітин, порушення кисневого обміну і поживних процесів в тканинах.

Швидка допомога: зробіть розтяжку, масаж або самомасаж.

2. Ви відчуваєте, що не вистачає повітря, хочеться робити глибокі вдихи і видихи, позіхати.

Чим небезпечно: це може бути сигналом про порушення роботи діафрагми.

Швидка допомога: зробіть швидкі вправа дихальної гімнастики. Встаньте прямо, розведіть руки в сторони, потім зробіть повільний вдих, а на видиху легко постукуйте кінчиками пальців по грудях в різних місцях.

3. Ви відчуваєте прискорене серцебиття.

Чим небезпечно: це може бути сигналом підвищеного артеріального тиску і порушень в роботі серцево-судинної системи.

Швидка допомога: зробіть глибокі вдихи і видихи. Встаньте прямо, зробіть глибокий вдих і затримайте дихання. Потім із силою видихніть повітря.

4. Ви відчуваєте потужне напруження в ділянці грудей, яке може супроводжуватися відчуттям неспокою.

Чим небезпечно: може посилюватися відчуття неспокою, що виникає в результаті тривалого скорочення вилочкової залози.

Швидка допомога: зробіть легкі постукування по грудині, вони сприяють розслабленню вилочкової залози.

Якщо ви відчули стрес на роботі і у вас був напружений день, пропонуємо вибрати один з п'яти простих способів зняти стрес:

Смачна вечеря

Не піддавайтеся спокусі заїхати в фастфуд або кондитерський відділ супермаркету, на ранок все з'їдене позначиться на стані вашої шкіри. Краще приготувати здорову низькокалорійну вечерю. Вчені з Університету Цинциннаті (Огайо, США) довели, що ключовим чинником у «заспокоєнні» і зняття стресу є смак їжі, а не її калорійність. Тому смачно приготовлена риба з овочами стане відмінним антидепресантом. Наприклад, можна запекти філе сьомги в фользі зі свіжої спаржі. Сьомга містить необхідні для здоров'я і краси шкіри жирні омега-3 кислоти і вітамін Е, а спаржа багата на клітковину, яка покращує роботу кишечника.

Хороший фільм

Можна сходити в кіно або влаштувати свій власний кінозал. Тихий вечір вдома в компанії близьких друзів дозволить зняти маску публічності і побути собою. А похід у кіно більше підійде екстравертам, які заряджаються від спілкування з людьми.

Психологи з США стверджують, що фільми жахів є відмінним засобом у боротьбі зі стресом. Перегляд фільмів жахів допомагає позбутися нервового напруження, вгамувати напади агресивності і дратівливості. Однак їхні російські колеги з наукового центру ім. Сербського заявляють, що такі фільми можуть і посилити відчуття тривоги. Тому прислухайтеся до себе, чого вам найбільше хочеться - провести вечір за переглядом романтичної мелодрами, бойовика або фільму жахів?

Домашній СПА

Все геніальне - просте! Організувати для себе гарячу ванну з піною і свічками під розслаблюючу музику Кріса Рі або Шаде - легко. Це не тільки приємно, але й дуже корисно: гаряча ванна допомагає вивести з організму шкідливі речовини, сприяє очищенню судин і відкриває капіляри. Вода є відмінним провідником і допомагає в буквальному сенсі «змити» з себе неприємні думки.

Ванну можна доповнити ароматерапією. Олія лаванди знижує артеріальний тиск, нормалізує сон, покращує стан шкіри і знімає роздратування, а олія м'яти знімає відчуття тривоги і допомагає розслабитися. Кілька крапель однієї з цих олій можна додати в гарячу ванну, аромалампу або навіть нанести на зап'ястя.

Йога

Розтяжка, правильне дихання і розслаблення - це гарантований мінімум, який ви отримаєте від занять йогою. Правильне і регулярне виконання асан допомагає зняти затиски в тілі, позбутися від болю в спині, наситити організм киснем, поліпшити настрій і «переключити» мозок.

В ідеалі - приділяти йозі хоча б 30 хвилин у день. Але навіть якщо у вас є тільки 10 хвилин, рекомендуємо спробувати комплекс вправ «сур'я-намаскар» (привітання Сонцю), який ви з легкістю знайдете на youtube разом з рекомендаціями тренерів. Після виконання вправ з цього комплексу ляжте на спину, розслабтеся, зробіть глибокий вдих і видих, полежте 5 хвилин в абсолютно розслабленому стані.

Ви обов'язково відчуєте, як ваше самопочуття покращилося, травлення, стан шкіри і настрій.

Час для себе

Близькі нам люди можуть як посилити, так і повністю нівелювати стрес. Якщо ви зовсім не налаштовані на спілкування з домашніми після напруженого дня, чесно попросіть не турбувати вас протягом декількох годин. За цей час можна зробити те, що ви давно відкладали: прочитати цікаву книгу, відправитися на прогулянку в найближчий парк з собакою або без, приготувати те, чого ви ніколи не готували.

Перед сном можна спробувати вправу, яка допомагає подолати стрес: необхідно сформулювати поточну неприємність, те, що вас засмучує, і відразу ж назвати її позитивну сторону («я розбила чашку, але я зможу купити новий сервіз», «я не здала звіт з першого разу, але у мене з'явився час, щоб підготувати його краще»).

Ще один простий метод, який можна взяти на замітку: прокидаючись вранці, задати собі питання - що мене може сьогодні порадувати? Список повинен містити не менше 5 пунктів. А краще - ще більше. Ви здивуєтеся, коли побачите, що велику частину вашого списку радості дуже легко можна реалізувати, і це залежить тільки від вас і не вимагає серйозного порушення графіка життя (наприклад, склянка фрешу, дзвінок подруги). А це означає, що у вас буде гарантовано прекрасний день!