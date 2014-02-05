Кава з кардамоном допоможе вилікувати кашель

Кардамон використовують в соусах, супах, м'ясних і рибних стравах, паштетах, плові, випічці, киселі та узварі.

У східних країнах порошком кардамону ароматизують каву і чай, пише Lady.tsn.ua.

Тисячоліттями за його допомогою лікували кашель, ожиріння, болі в животі, головні болі та імпотенцію.

Кардамон має загальнозміцнюючу, муколітичну, потогінну і проносну дію, і сьогодні його рекомендують при астмі, мігрені, метеоризмі, печії, болю в горлі.

На Сході вважають, що кардамон піднімає настрій, знімає втому, покращує гостроту зору і зміцнює нервову систему. Чай з кардамоном чудово зігріває і допомагає при застуді та кашлі.

Жінок особливо порадує чудова властивість прянощі зменшувати дратівливість при ПМС. Протипоказання: виразка шлунка і дванадцятипалої кишки.

У великих кількостях не рекомендований вагітним. Крім того, ця спеція - потужне тонізуюче (діє практично як натуральна кава), тому добова доза не повинна перевищувати 1/5 чайної ложки.