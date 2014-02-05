В Україні залишається обмеженим рух транспорту до 61 населеного пункту
08:55, 05 лютого 2014Країна
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В Україні залишається обмеженим рух автомобільного транспорту до 61 населеного пункту у Волинській, Донецькій та Львівській областях
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, впродовж доби рятувальниками ДСНС і працівниками «Укравтодору» із снігових заметів вивільнено 39 автомобілів, у яких перебувало 88 осіб.
До робіт з розчистки доріг залучено 318 одиниць техніки та 458 осіб, у тому числі від ДСНС 35 одиниць техніки та 119 осіб.
Координацію заходів із забезпечення проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України в областях.
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