В Україні залишається обмеженим рух транспорту до 61 населеного пункту

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, впродовж доби рятувальниками ДСНС і працівниками «Укравтодору» із снігових заметів вивільнено 39 автомобілів, у яких перебувало 88 осіб.

До робіт з розчистки доріг залучено 318 одиниць техніки та 458 осіб, у тому числі від ДСНС 35 одиниць техніки та 119 осіб.

Координацію заходів із забезпечення проїзду здійснюють оперативні групи Головних управлінь (Управлінь) ДСНС України в областях.