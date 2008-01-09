Івано-Франківщина планує боротьбу з туберкульозом

Івано-Франківська облрада вирішила виділити 5,61 млн. гривень на реалізацію програми протидії захворюванню туберкульозом населення області в 2008 році.

Про це Українським Новинамповідомив представник облради.

За його інформацією, 1,823 млн. гривень надійдуть безпосередньо з обласного бюджету, 3,787 млн. гривень - з місцевих бюджетів.

Засоби буде використано, зокрема, на проведення діагностики захворювання в дітей (0,778 млн. гривень), забезпечення роботи мікробіологічної лабораторії з діагностики туберкульозу 3-го рівня (0,163 млн. гривень), харчування хворих у протитуберкульозних установах згідно із нормою 8,2 гривні/день (2,524 млн. гривень), реконструкцію й капітальний ремонт протитуберкульозних установ (1,067 млн. гривень), надання соціальних послуг хворим туберкульозом на амбулаторному етапі (0,120 млн. гривень), відкриття стаціонарного тубвідділення на 40 місць на базі Ланчинській лікарні в Надвірнянському районі (0,056 млн. гривень), визначення чутливості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів (0,755 млн. гривень).

В 2009-2011 роках область планує направити на боротьбу з туберкульозом 16,68 млн. гривень.

В 2007 році на проведення протитуберкульозних заходів область виділяла 5,55 млн. гривень, у тому числі 1,8 млн. гривень із обласного й 3,75 млн. з місцевого бюджетів.

За даними Івано-Франківського обласного тубдиспансеру, в 2007 році показник захворюваності туберкульозом в області становив 70,7 випадків на 100 тис. населення.

Сьогодні в Івано-Франківській області діють 7 тубдиспансерів (6 районних й 1 обласний), 2 стаціонарних тубвідділення в селищах Солотвино Богородчанського й Перегинське Рожнятівського районів, 13 тубкабінетів.

В області проживає 1,38 млн. чоловік.