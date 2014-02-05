Експерт: рибна продукція в Україні - неякісна і небезпечна

Близько 94% замороженої риби, з якої виробляється більшість рибної продукції в Україні, є імпортною, і якість цієї риби часто украй незадовільна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в середу повідомила професор Київського національного торговельно-економічного університету, директор науково-дослідного інституту «Держводекологія» Олена Сидоренко.

«Якість рибної продукції в Україні погіршується з кожним роком. На сьогодні і якість, і безпека рибної продукції є абсолютно незадовільними. Все, що ми бачимо на прилавках магазинів, – споживати неможливо. Це просто геноцид нації!», - сказала Сидоренко.

За її словами, основною причиною низької якості рибної продукції в країні є неефективність роботи контролюючих органів, відсутність адекватних стандартів, якими вони мають керуватися, а також слабка законодавча база, яка регулює це питання. Як результат, здоров'я українського споживача наражається на серйозну небезпеку.

«Вміст усіх хімічних речовин в охолодженій і замороженій рибі абсолютно невідомий. Немає ні методик, ні норм, що передбачають кількість харчових добавок, які можна використовувати. А в охолодженій рибі нерідко присутні антибіотики, причому такі, які ніде не використовуються. А у нас використовуються», - сказала експерт.

При цьому Сидоренко підкреслила, що Україна сама здатна забезпечити себе рибою кращої якості, адже країна посідає перше місце в Європі за площею водоймищ, проте потенціал галузі на сьогодні не розкрито. Причиною цьому, за її словами, є небажання властей розвивати рибальство, відсутність інвестицій і процвітаюче браконьєрство.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, риболовецькі підприємства України за 11 місяців 2013 року виловили 191,5 тис. тонн риби та інших живих водних ресурсів, що на 10,1% більше, ніж за аналогічний період 2012 року.