Українські хірурги виконали унікальну операцію з видалення гігантської пухлини у немовляти

Як повідомили УНІАН у Національній академії медичних наук України 28 січня 2014 року в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» у відділенні хірургічної корекції вроджених вад розвитку дітей було проведено унікальну операцію з видалення гігантської 12 –сантиметрової пухлини, що локалізувалася легенів новонародженої дівчинки.

Операцію виконала бригада лікарів під керівництвом хірурга, д.м.н. О.К.Слєпова.

Як зазначили медики, патологія у немовляти була рідкісна - гігантська багатокамерна кіста правої легені. Шансів вижити було дуже мало. Діагноз ускладнювався ризиком внутрішнього інфікування, тому видаляти її традиційним способом було не можливо.

Діагноз дитині було поставлено з перших днів життя. Лікувалась за місцем проживання в Обласній дитячій клінічній лікарні, звідки була направлена у відділення хірургічної корекції природжених вад розвитку дітей ІПАГу для подальшого лікування.

Оперативне втручання було виконане за життєвими показами, враховуючи наростання дихальної недостатності та неефективність консервативного лікування.

За 30- ти річний досвід роботи для Олексія Слєпова цей випадок став викликом.

«Унікальність операції полягала в надзвичайній рідкісності цієї патології у новонароджених дітей. Гігантські розміри пухлини, ускладнення патології внутрішньогрудним напруженням та інфікувіанням, малий вік дитини – все це ускладнювало ситуацію. До цього часу жодна прооперована дитина з таким діагнозом не виживала. Вперше було виконано оригінальну операцію, коли кіста видалена єдиним блоком, що попередило інфікування грудної порожнини», - розповів Олексій Слєпов.

Від дня операції минув тиждень. Лікарі переконані - результат цієї операції буде добрим.