В Україні без електропостачання залишаються 47 населених пунктів

У трьох областях України без електропостачання залишаються 47 населених пунктів, знеструмлених через негоду.

Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в Одеській області без електропостачання залишаються 28 населених пунктів, у Миколаївській – 10 н.п. та в Херсонській – 9 н.п.

До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.