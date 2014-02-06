В Україні без електропостачання залишаються 47 населених пунктів
09:08, 06 лютого 2014Країна
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У трьох областях України без електропостачання залишаються 47 населених пунктів, знеструмлених через негоду.
Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, в Одеській області без електропостачання залишаються 28 населених пунктів, у Миколаївській – 10 н.п. та в Херсонській – 9 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
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