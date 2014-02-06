Змінено процедуру забезпечення інвалідів засобами реабілітації

Уряд підтримав пропозиції Міністерства соціальної політики про зміну порядку забезпечення інвалідів засобами реабілітації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінсоцполітики.

«Чинний Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших категорій населення потребує вдосконалення. Це необхідно для поліпшення соціального захисту інвалідів», - підкреслила в.о. міністра Наталія Королевська.

За її словами, прийняті сьогодні зміни передбачають, зокрема, забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації за рахунок держбюджету осіб, інвалідність яких пов'язана з трудовим каліцтвом, але не може бути сплачена за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

«Наприклад, якщо інвалід отримав подвійну травму - одну як трудове каліцтво, а другу - за загальним захворюванням, Фонд соцстраху забезпечує засобами реабілітації тільки осіб із захворюванням по трудовій травмі. Тепер така людина зможе отримати необхідну допомогу і у зв’язку із загальним захворюванням», - роз'яснила Королевська.

Також документ спрощує порядок забезпечення предметами реабілітації, в тому числі спеціальними мобільними телефонами, дітей-інвалідів по зору і слуху, розширює перелік захворювань, при яких жінки забезпечуються протезами за рахунок бюджету, затверджує новий порядок перерозподілу виготовлених засобів реабілітації, якщо з якихось причин вони не можуть бути видані замовнику.

Крім того, Мінсоцполітики визначило місячний термін для підприємств-виробників для відкриття замовлень на продукцію та відрегулювало забезпечення засобами реабілітації тих, кому вони необхідні довічно. У разі, якщо інвалід має ампутації, вроджені вади, йому не потрібно буде оновлювати індивідуальну програму реабілітації, висновки відповідних комісій при заміні технічних та інших засобів реабілітації.

У документі також є пункт, що стосується забезпечення колясками активних дітей і дорослих. У чинному Порядку, як пояснила в.о. міністра, не були передбачені колісні крісла з розширеними функціями для активних інвалідів.