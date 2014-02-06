У Києві відкриють пам'ятник академіку Шалімову

У Києві 14 лютого в Києві на території Інституту хірургії і трансплантології ім. А. А. Шалімова НАМН України відбудеться відкриття пам'ятника засновнику медінституту академіку Шалімову. Також 14 лютого розпочне роботу науково-практична конференція «Шалімовські: актуальні проблеми клінічної хірургії»., присвячена 95-річчю великого Хірурга.

У конференції планується участь керівників Міністерства охорони здоров'я України, провідних науковців країни, учнів О.Шалімова.

З питань участі звертатися за телефоном: (095) 793-93-90, (067) 402-54-18.

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20 січня 2013 року виповнилося 95 років з дня народження геніального хірурга, одного із засновників української хірургічної школи, автора понад 830 наукових робіт та 112 винаходів, творця двох науково-дослідних інститутів академіка Шалімова.

Шалімов О.О. був членом міжнародної спілки хірургів, Асоціацій хірургів Австрії, Німеччини, Росії, України. Академії медичних наук України та Нью-Йоркської академії наук. Обирався почесним директором Інституту клінічної та експериментальної хірургії НАН України.