Україна припинила сертифікацію свинини з трьох областей для експорту до Росії

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України припинила видачу ветеринарних сертифікатів для експорту продукції з територій Луганської, Харківської і Донецької областей, йдеться в повідомленні Федеральної служби з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россільгоспнагляд).

“Після виникнення спалаху африканської чуми свиней на території Луганської області було ухвалено рішення про припинення видачі ветеринарних сертифікатів для експорту продукції з територій Луганської, Харківської і Донецької областей”, - повідомили в Россільгоспнагляді.

Згідно з повідомленням, Держветфітослужба надала російським експертам документи для проведення фахівцями Россільгоспнагляду оцінки епізоотичного становища в Україні у зв'язку з недавнім спалахом АЧС і проведення регіоналізації з метою забезпечення поставок до Росії безпечної продукції.

Россільгоспнагляд пообіцяв провести експертну оцінку в максимально короткі терміни. “Найближчим часом Луганську область відвідає група експертів Россільгоспнагляду”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в приватному господарстві в селі Давидо-Микільське було зафіксовано загибель тварини від АЧС. У зв'язку з виявленням вірусу АЧС в селі було знищено і спалено 212 свиней.

До цього, 6 січня, вірус АСЧ було виявлено в Станично-Луганському районі Луганської області на кордоні з Росією. Вірус було діагностовано в тушці дикого кабана. Заборону на ввезення свиней і свинини з Луганської області запровадили Росія і Білорусь. Тоді знищенню підлягало понад 100 свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) – контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту хворих тваринних і здорових, через продукти з свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине.