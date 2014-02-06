Чай з корицею - чудовий антистресовий засіб

Корицю найбільш часто застосовують у випічці, фруктових салатах, солодких стравах.

Широко використовують у кавказькій і східній кухнях, додаючи до м'яса і овочів, пише Lady.tsn.ua.

Завдяки антисептичним властивостям знезаражує їжу і дозволяє довше зберігатися. Сприяє нормалізації роботи шлунка і кишечника, активізує роботу нирок, печінки, жовчного міхура. Знижує кількість цукру і холестерину в крові.

Чай з корицею - прекрасне антистресове зілля, а будь-яка страва з нею покращує потенцію. Стимулює кровообіг, але при цьому передозування (понад 1/4 чайної ложки на добу) може викликати кровотечу.

Протипоказання: великі дози при вагітності, особливо на ранніх термінах.