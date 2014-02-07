10 корисних властивостей кави

Любов до кави особлива. Вона розвивається з роками. Багато хто тільки до середнього віку починає розуміти цей напій. Але виявляється, не тільки за бадьорість вранці і чарівний аромат ми можемо бути вдячні кави. Чи знаєте ви все про корисні властивості кави?

1. Кава захищає печінку, пише Mycharm.ru. Функції жовчного міхура стимулюються кавою, тим самим зменшуючи ризик появи каменів у жовчному міхурі. До цирозу печінки у меншій мірі схильні люди, які п'ють каву. Існує певний фермент, який накопичується в печінці і погіршує її стан. А кава з кофеїном є одним із способів підтримки цих ферментів у низьких концентраціях.

2. Кава знижує ризики захворювання хворобою Паркінсона. Це неврологічне захворювання охоплює досить багато людей похилого віку. Викликає втрату нейронів. Але кава, чай та інші напої, що містять кофеїн, можуть знизити кількість втрачених нейронів. Симптоми хвороби Паркінсона, як правило, починають з'являтися у віці до 50 років. Але варто пам'ятати, що кава - не єдиний помічник у профілактиці, є генетична схильність до захворювання.

3. Деякі види раку рідше зустрічаються у тих, хто п'є каву. Дослідження показали, що хлорогенова кислота та кофеїн, які містяться в каві, корисні для зниження ризику появи раку печінки. А японські дослідження довели, що кава ефективна також для жіночого здоров'я, оскільки знижує ризик розвитку раку матки (виникає внаслідок ендометріозу) у жінок.

4. Кава допомагає акліматизації. Якщо ви часто подорожуєте, або за родом роботи змушені часто змінювати часові пояси, то проблема вічно сонного стану вам має бути знайома. Не у всіх є тиждень на приведення своїх біологічних ритмів у відповідність з місцевим часом. Допомагає чашка хорошої кави! Можна трохи скоротити сон, але швидко увійти в потрібний ритм. До того ж, кава сприяє гідратації організму, адже зневоднення - часта проблема любителів далеких поїздок і перельотів.

5. Кава допомагає концентрації. Для далекобійників кава - навіть найкращий помічник у боротьбі з сонливістю і втомою, ніж розмови з напарником. А для напруженого трафіку в місті концентрація уваги - необхідний атрибут. Іноді це може і зберегти життя!

6. Кава знижує ризик захворювання на діабет другого типу. Від цього типу діабету страждає більша частина населення планети. З цією хворобою можна жити, але дуже складно і часом неприємно. Хлорогенова кислота допомагає в профілактиці діабету. Тому можна пити навіть каву без кофеїну, це також знижує ризики захворювання на діабет другого типу.

7. Кава покращує функцію мозку. Студенти п'ють каву, звичайно, щоб бути бадьорими і не заснути під час зубріння перед іспитами. Але вчені вважають, що кава в даному випадку допомагає студентам не тільки не спати, але й активізувати багато функцій мозку.

8. Кава знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Протягом 20 років у Швейцарії проводилося дослідження літніх людей. Ті, хто пив до 5 чашок кави в день, знизили свої ризики захворювання на 65%.

9. Кава покращує обмін речовин, правда і може мати сечогінний ефект. Кава є сечогінним для тих, хто тільки починає пробувати цей напій. На постійних прихильників кави цей ефект не поширюється. Якщо ви тільки недавно полюбили цей напій, пийте достатньо води, щоб уникнути втрати вологи в організмі.

10. Кава може полегшувати менструальні болі. Деякі інші види болю також можуть зменшитися від споживання кави.